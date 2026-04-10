Từ câu chuyện của Singapore, Chủ tịch Quốc hội mong Việt Nam phải số hóa

Tập trung cải cách theo "5 hóa"

Liên quan đến việc năm 2026 và những năm tiếp theo tăng trưởng hai con số tại thảo luận tổ sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Đây là một cuộc chơi hoàn toàn mới, từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá”.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên, Chủ tịch Quốc hội nêu ra yêu cầu phải có những giải pháp hết sức đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm.

Chốt lại các vấn đề được thảo luận, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu trước hết phải đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất. Chủ tịch Quốc hội dẫn lại thông tin mà nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhờ đột phá thể chế nên tăng trưởng 2024 đạt 7,03%, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt, thu ngân sách khoảng 2,1 triệu tỷ đồng. Năm 2025 đạt 8,02%, 15/15 chỉ tiêu đạt vượt, thu ngân sách 2,6 triệu tỷ đồng.

Vì vậy trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quyết tâm tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt 2,8 triệu tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, theo Chủ tịch Quốc hội cần tập trung cải cách theo “5 hóa” gồm: Số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.

Trong đó, số hóa được xem là yêu cầu có tính quyết định. “Nếu không số hóa thì bộ máy quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế sẽ rất khó bứt phá, đất nước sẽ không thể đi lên nhanh và bền vững”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, phải luôn đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo an sinh cho người dân.

Từ đây trên tinh thần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, thời gian qua nhiều chính sách đã được triển khai, trong đó năm học 2025-2026 thực hiện miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tiến tới năm 2026, mục tiêu đặt ra là mỗi người dân đều được tiếp cận khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần. Đây cũng là vấn đề đã được Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội quyết định dành 5% nguồn tiết kiệm chi để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, thể hiện rõ tính nhân văn và định hướng an sinh xã hội của các chính sách lớn. Đồng thời, Quốc hội cũng đã quyết định cấp ngân sách xây dựng 248 điểm trường dân tộc nội trú, đến nay cơ bản đều đã khởi công, nhiều điểm trường đã hoàn thành tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội quán triệt phải cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, xóa bỏ tâm lý sợ sai. Để thực hiện được nội dung này, từng cấp, từng ngành, từng người lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Một nội dung nữa được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là phân cấp, phân quyền mạnh, tiến tới “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Theo Chủ tịch Quốc hội, Trung ương thực hiện kiến tạo, kiểm tra, Quốc hội cũng không “ôm” danh mục công trình, phân bổ vốn. Quốc hội chỉ bàn những công trình lớn như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM…

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân. “Kinh tế tư nhân phát triển hai con số thì đất nước này mới có thể tăng trưởng hai con số”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội nhắc đến yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, quyết liệt. Chính sách tài khóa phải mở rộng trọng điểm, tập trung nguồn lực cho đầu tư công vào các dự án có tính lan tỏa nhanh và không dàn trải.

Chủ tịch Quốc hội thấy mừng khi hôm qua Thủ tướng Chính phủ phát biểu ở hội trường nhấn mạnh tập trung cho những dự án tồn đọng và tập trung cho những công trình trọng điểm.

Liên quan đến việc đẩy mạnh kinh tế đêm và tiêu dùng nội địa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát động tiêu dùng nội địa, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý khâu tổ chức thực hiện phải rõ từng cơ quan, đơn vị, địa phương. “Một công việc thì ai làm, làm lúc nào, làm lúc nào xong, sản phẩm như thế nào. Tránh tình trạng cán bộ sáng cắp ô đi, rồi chiều cắp ô về, không có sản phẩm. Đây là khâu cuối cùng, khâu cán bộ là quyết định cho việc tăng trưởng hai con số”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Ông nêu yêu cầu cán bộ ở các tỉnh như TPHCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, Cần Thơ phải khác nhau. Mỗi một cấp như vậy cần cán bộ có "tầm", thể hiện ở trình độ năng lực, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ.

Nhìn từ câu chuyện của Singapore với thu nhập bình quân đầu người khoảng 90.000 USD/năm với bộ máy tinh gọn, họ phát triển dựa vào trả lương cao cho công chức, viên chức, ứng dụng là số hóa chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội mong Việt Nam phải số hóa, xây dựng dữ liệu.