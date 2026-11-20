Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn vừa ký quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng” tại xã Phù Ninh và xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ”.

Chủ dự án là Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

Người dân tham dự Lễ hội Đền Hùng (Ảnh: Hải Long).

Dự án bao gồm hạng mục cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường giao thông số 1 kéo dài từ điểm giao với đường 325 đến ngã 3 Cụm công nghiệp Đồng Lạng (quốc lộ 2); xử lý, chống xói mòn một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh; tu bổ, tôn tạo hệ thống đường bậc lên xuống Đền Mẫu Âu Cơ tại núi Vặn.

Đồng thời cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng; hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảnh quan kết nối giữa khu đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ với khu vực Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Ngoài ra, dự án có hạng mục hoàn thiện hạ tầng cảnh quan khu vực Tháp Hùng Vương - dọc theo đường Nguyễn Tất Thành.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt ĐTM vào tháng 1/2025.

Tại ĐTM vừa được tỉnh Phú Thọ phê duyệt, dự án bổ sung thêm hạng mục xây dựng, mở rộng tuyến đường giao thông số 1 từ nút giao IC8 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua khu rừng phía Bắc về bãi đỗ xe giáp khu vực cảnh quan hồ Mẫu - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tuyến đường có chiều dài 3,35km, thiết kế vận tốc 40 km/h; chiều rộng mặt đường 14,5m và lề đường rộng 1m.

Thông tin về yếu tố nhạy cảm về môi trường, ĐTM cho thấy dự án chuyển mục đích sử dụng 3.945m2 đất rừng đặc dụng.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ dự án thực hiện đúng quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2025 và Nghị định 48/2026).

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là di tích đặc biệt quan trọng cấp Quốc gia (Ảnh: Cổng TTĐT Việt Trì).

Việc đăng ký thu hồi khoáng sản (nếu có) phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chủ đầu tư được giao phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phù Ninh, xã Hy Cương trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, bồi thường thiệt hại nếu trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm, sự cố môi trường.