Với 470/474 đại biểu bấm nút tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, ngày 21/11.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, thí điểm trong hai năm và không áp dụng đối với hành vi phạm tội xảy ra trước thời điểm này.

Nghị quyết nêu rõ, Viện kiểm sát có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự để thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm cho Nhà nước mà không cần chờ bản án hình sự kết tội người có liên quan.

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội (Ảnh: Minh Nam).

Theo quy định, cơ chế này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự về tội rửa tiền, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.

Cơ chế này sẽ được áp dụng trong 3 trường hợp.

Một là vụ án đã được khởi tố nhưng quyết định khởi tố bị hủy bỏ do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tội phạm được đại xá hoặc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Hai là vụ án bị tạm đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ trước khi mở phiên tòa sơ thẩm do chưa xác định được bị can, không rõ bị can hoặc bị cáo đang ở đâu trong khi đã hết thời hạn tố tụng tương ứng, hoặc có kết luận giám định tư pháp xác định bị can, bị cáo mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo.

Ba là vụ án bị đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ trước khi mở phiên tòa sơ thẩm do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tội phạm được đại xá, bị can hoặc bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc đã chết.

Với những trường hợp này, nghị quyết của Quốc hội quy định cơ quan tiến hành tố tụng phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát khởi kiện hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, kèm thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan.

Tòa án xem xét, quyết định việc thu hồi tài sản thông qua thủ tục tố tụng dân sự, nhằm giải quyết tài sản có liên quan đến tội phạm khi đáp ứng đủ căn cứ, điều kiện.

Tài sản bị xem xét thu hồi gồm tài sản có căn cứ xác định liên quan đến tội phạm nhưng không phải vật chứng trong vụ án hình sự, cùng lợi tức, lợi nhuận và những lợi ích vật chất khác phát sinh từ tài sản đó.

Tài sản được chuyển cho người khác thông qua thừa kế, tặng cho hoặc giao dịch khác cũng có thể bị thu hồi nếu người tham gia giao dịch biết hoặc phải biết tài sản có liên quan đến tội phạm, hoặc giao dịch nhằm che giấu, tẩu tán tài sản.

Các đại biểu dự kỳ họp Quốc hội (Ảnh: Minh Nam).

Nghị quyết vừa được thông qua quy định trong quá trình giải quyết, Viện kiểm sát có thể đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản đang bị kê biên hoặc tài khoản bị phong tỏa trong vụ án hình sự nhằm ngăn chặn việc chuyển dịch, tẩu tán.

Ngay khi nhận đề nghị, Tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong thời gian chờ quyết định, các biện pháp kê biên, phong tỏa đang được áp dụng trong vụ án hình sự vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Quốc hội quán triệt việc thu hồi và xử lý tài sản chỉ được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Phần tài sản được thu hồi cho Nhà nước sẽ nộp ngân sách hoặc giao cơ quan có thẩm quyền quản lý, xử lý.

Theo VKSND Tối cao, đây là cơ chế thu hồi tài sản độc lập với việc truy cứu trách nhiệm hình sự.