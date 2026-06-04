Truy tìm xe container liên quan vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong

Công an phường Đông Hải (TP Hải Phòng) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát thông báo đề nghị các doanh nghiệp vận tải, đơn vị kinh doanh và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h02 ngày 3/6, ông P.V.S. (62 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 37S3-5962 lưu thông từ đường Đình Vũ và rẽ vào đường Đặng Kinh, phường Đông Hải.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ban ATGT TP Hải Phòng).

Trong quá trình di chuyển, xe máy của ông S. xảy ra va chạm với một xe container. Sau va chạm, phương tiện container không dừng lại tại hiện trường mà tiếp tục rời đi. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được biển kiểm soát cũng như người điều khiển phương tiện liên quan.

Vụ tai nạn khiến ông S. tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, Công an phường Đông Hải đề nghị các doanh nghiệp vận tải và người dân rà soát những xe container lưu thông trên tuyến đường Đình Vũ - Đặng Kinh trong khoảng thời gian từ 18h45 đến 19h30 ngày 3/6.

Cơ quan công an đặc biệt đề nghị các phương tiện có gắn camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn hoặc có thông tin liên quan cung cấp dữ liệu, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Thông tin có thể gửi về Công an phường Đông Hải, địa chỉ số 46 Phú Lương, phường Đông Hải, TP Hải Phòng hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0705.721.999.