Truy tìm tài xế điều khiển ô tô vượt gác chắn đường sắt

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị này đang xác minh danh tính tài xế điều khiển ô tô tải vượt qua đường sắt khi gác chắn tự động đã hạ.

Sự việc xảy ra lúc 11h10 ngày 7/6, tại nút giao giữa đường sắt và đường dân sinh qua địa bàn thôn Thọ Bắc (xã Thọ Phong, Quảng Ngãi). Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khi tàu hỏa sắp đi qua, hệ thống đèn báo tại điểm giao cắt chuyển sang đỏ, gác chắn tự động từ từ hạ xuống.

Ô tô tải băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ (Ảnh cắt từ clip).

Lúc này, ô tô tải chở vật liệu xây dựng lao đến vượt qua đường sắt, thùng xe va chạm với gác chắn. Chỉ ít phút sau, đoàn tàu chở hàng chạy đến.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ngãi), sau khi xác định được tài xế điều khiển ô tô, đơn vị sẽ xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Thời gian qua, tại Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ ô tô băng qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật. Gần đây nhất, tháng 4, một ô tô chở đoàn rước dâu vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ. Ô tô mắc kẹt giữa đường sắt, rất may sự cố được giải quyết kịp thời nên không xảy ra va chạm.

Trước đó, tháng 3, một tài xế điều khiển xe đầu kéo cũng vượt gác chắn đường sắt. Vụ việc khiến xe đầu kéo bị tàu hỏa tông đứt đôi, tài xế bị thương nặng.