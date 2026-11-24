Ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm đến ông Nguyễn Duy An (SN 1968) và ông Phạm Sáng (SN 1981, cùng trú tỉnh Khánh Hòa) vì có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Lãnh đạo phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thân nhân ông Phạm Sáng (Ảnh: Văn Minh).

Quyết định ghi rõ, ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 21/11, khi phát hiện một phụ nữ gặp nạn lúc tắm biển Nha Trang, ông An và ông Sáng (nhân viên Đội Cứu hộ, cứu nạn bãi biển Nha Trang) đã dũng cảm tham gia cứu nạn.

Trong lúc cứu người, cả 2 gặp sự cố giữa biển động. Dù được đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện, 2 người đàn ông lần lượt tử vong.

Lãnh đạo phường Nha Trang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến gia đình ông Nguyễn Duy An (Ảnh: Văn Minh).

Trong 2 ngày 22 và 23/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà riêng của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng thắp hương, chia buồn cùng gia đình.

Ngày 23/11, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông An và ông Sáng.