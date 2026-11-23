Hai cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu người trên địa bàn phường Nha Trang được truy tặng bằng khen là ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú phường Nha Trang) và ông Phạm Sáng (SN 1981, trú phường Nha Trang, nhân viên Đội Cứu hộ, cứu nạn bãi biển Nha Trang). Đại diện gia đình 2 ông được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An (Ảnh: Minh Châu).

Trước đó, sáng 21/11, phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển Nha Trang, ông An và ông Sáng lần lượt xuống biển ứng cứu.

Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, cả 3 người được đưa vào bờ. Người phụ nữ may mắn có sức khỏe ổn định, trong khi ông An bị đuối nước và tử vong cùng ngày.

Riêng ông Sáng, sau khi được đưa vào bờ bất ngờ ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa hơn một ngày, ông vẫn không qua khỏi.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến thắp hương viếng ông Phạm Sáng (Ảnh: UBND phường Nam Nha Trang).

Trong 2 ngày 22 và 23/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà riêng của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng thắp hương, chia buồn cùng gia đình trước sự mất mát lớn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện để gia đình 2 ông từng bước ổn định cuộc sống.