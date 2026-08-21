Trường Đại học KH&CN Hà Nội bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành cho thấy Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội chưa xây dựng đề án vị trí việc làm.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường giai đoạn 2016-2022 là 5.046, thực hiện 3.338 chỉ tiêu và tốt nghiệp 1.274.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: VGP).

Bổ nhiệm cán bộ thiếu nhiều tiêu chuẩn, chứng chỉ

Trong giai đoạn thanh tra, nhà trường bổ nhiệm mới 11 trưởng phòng và tương đương; 28 phó trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm lại một trưởng phòng.

Trường này chưa ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc; đến tháng 9/2023 mới ban hành quy định theo Quyết định số 843/QĐ-ĐHKHCN.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện Trường Đại học KH&CN Hà Nội bổ nhiệm 19 trường hợp chưa được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm, vi phạm Điều 44 Nghị định 115/2020 của Chính phủ.

17 trường hợp được bổ nhiệm chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị; 16 trường hợp được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý lãnh đạo cấp phòng.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, có 2 trường hợp bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và 17 trường hợp được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ tin học, vi phạm quy định của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trong giai đoạn trên, nhà trường chưa kịp thời báo cáo, đề xuất Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, phê duyệt định mức chi phí đào tạo của trường theo Quyết định 78/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù điều chỉnh giảm mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2021-2022 nhưng nhà trường chưa báo cáo đầy đủ với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xem xét, phê duyệt. Điều này vi phạm quy định Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan thanh tra còn chỉ ra việc trường sử dụng nguồn thu học phí năm học 2018-2022 gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, thu được số tiền lãi gần 3,5 tỷ đồng. Một số khoản thu với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng có tính chất dịch vụ, đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên 264 triệu đồng nhưng còn nộp thiếu hoặc chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng.

Giai đoạn 2016-2022 trường thu được số tiền học phí trên 278 tỷ đồng nhưng chưa được cơ quan thuế cùng trường tiến hành rà soát nghĩa vụ về thuế. Tại thời điểm thanh tra chưa đủ cơ sở kết luận cụ thể số thuế phải nộp đối với khoản thu học phí này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm

Căn cứ kết luận trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tại Trường Đại học KH&CN Hà Nội (theo từng thời kỳ) có liên quan.

Nhà trường cần xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giao biên chế, số lượng người làm việc; xây dựng quy chế tuyến sinh theo quy định của Nhà nước và thực hiện tuyển dụng theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu nhà trường phải thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật khác có liên quan; có giải pháp thực hiện tuyển sinh đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đào tạo được phê duyệt.

Song song với đó, trường đại học này phải thực hiện báo cáo đầy đủ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xem xét, phê duyệt mức thu học phí, điều chỉnh giảm mức học phí đúng quy định; kê khai một số khoản thu có tính chất dịch vụ với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng. Cụ thể gồm thu tiền học lại, thi lại hơn 9 tỷ đồng; thu bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Pháp hơn 4,3 tỷ đồng; thu tiền lãi ngân hàng 3,5 tỷ đồng; thu dịch vụ khoa học công nghệ hơn 1,7 tỷ đồng...

Về công tác cán bộ, Thanh tra Chính phủ đề nghị Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam lập danh sách từng trường hợp, xác định tình trạng hiện nay, thời hiệu xử lý, mức độ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quyết định bổ nhiệm cũng như xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đúng quy định.