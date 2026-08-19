Trung tâm hội nghị hơn 160 tỷ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa được “giải cứu”

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổng nguyên giá cơ sở nhà, đất tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng hơn 242 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm mở sổ theo dõi riêng, tính hao mòn tài sản và khẩn trương lập phương án quản lý, khai thác nhà, đất được giao. Việc quản lý, khai thác phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Toàn cảnh khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã nhiều lần phản ánh, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hàm Rồng), được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014, với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Từ khi hoàn thành, công trình không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, nơi đây được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của thành phố Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển trụ sở, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.

Nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau đó, công trình tiếp tục được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, công trình lại bị bỏ hoang, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Tỉnh Thanh Hóa từng nhiều lần xem xét việc thay đổi công năng của Trung tâm hội nghị Hàm Rồng. Phường Hàm Rồng cũng từng đề xuất chuyển công trình này thành trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi, tuy nhiên không được chấp thuận.