Trung tá CSGT bán nước mía nổi tiếng bất đắc dĩ: "Tôi ở nhà vẫn bị vợ mắng"

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một người đàn ông bán nước mía trên đường Bưởi (Hà Nội), có ngoại hình giống một vị Trung tá cảnh sát giao thông thường xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hình ảnh Trung tá Tiến xuất hiện bên quầy nước mía lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò, thậm chí đưa ra không ít đồn đoán về danh tính của người đàn ông này. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đó là Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ cảnh sát giao thông đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Nổi tiếng "bất đắc dĩ"

Trò chuyện với phóng viên Dân trí sau một ngày làm việc tại đơn vị, anh Tiến cho biết bản thân anh rất bất ngờ khi bỗng nhiên hình ảnh của mình xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Anh cho rằng việc nổi tiếng này là "bất đắc dĩ".

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến phụ vợ bán nước mía sau giờ làm (Ảnh: Trần Thanh).

"Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi tan làm trở về nhà, tôi ra quán giúp vợ bán nước mía. Sau đó có mấy bạn trẻ tới mua hàng và xin chụp tôi một kiểu ảnh. Không ngờ đến tối, hình ảnh đó lại xuất hiện trên mạng xã hội và lan truyền rất mạnh mẽ", anh Tiến chia sẻ.

Nói về việc bản thân được cộng đồng mạng "soi" ra là cảnh sát giao thông, anh Tiến cho biết anh cũng khá bất ngờ.

Hàng ngày, do đặc thù công việc, anh thường phải đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới trở về nhà. Tuy nhiên có thể do anh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện những nội dung phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nên đã vài lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Có thể đó là lý do khiến mọi người khi tới mua nước mía đã nhận ra anh trong cương vị là một cán bộ cảnh sát giao thông.

"Sau việc nổi tiếng bất đắc dĩ đó, tôi đến cơ quan cũng nhận được nhiều lời chia sẻ, trêu đùa từ đồng nghiệp. Thực ra việc này cũng không ảnh hưởng tới công việc của tôi, có nhiều bình luận trên mạng xã hội cũng rất thú vị và giải trí", anh Tiến cười.

"Tôi là người bình thường, hết giờ làm về nhà vẫn bị vợ mắng..."

Với hơn 20 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, anh Tiến cho biết bản thân anh luôn vinh dự và tự hào khi là một chiến sĩ được phục vụ trong lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha của ba đứa con.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến hỗ trợ các em nhỏ qua đường trong một lần làm nhiệm vụ (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi cũng giống như mọi người bình thường khác thôi, sau công việc tôi còn có gia đình và 3 cháu nhỏ, việc mở quán nước mía không chỉ là cơ duyên mà còn là một nghề phụ để giúp gia đình tôi có thêm thu nhập lo cho các cháu. Đằng sau hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông, tôi còn là một người chồng, người cha. Khi về nhà, tôi vẫn bị vợ mắng như thường”, anh Tiến cười.

Nói về cơ duyên mở quán nước mía, vị Trung tá cảnh sát giao thông kể, khoảng 7 năm trước, anh rủ vợ đi uống nước mía nhưng nước không những không ngon mà giá lại cao. Nhận thấy gia đình có mặt bằng cạnh đường lớn, anh Tiến liền nảy ra ý định rủ vợ mua máy ép về bán nước mía thử để kiếm thêm thu nhập và rồi trở thành nghề của gia đình lúc nào không hay.

"Ban đầu khi nghe ý tưởng này, gia đình và hàng xóm tôi đều cười, họ cho rằng việc bán nước mía không khả thi vì ngoài kia người ta bán đầy ra. Tuy nhiên, từ câu chuyện vui và ý định ban đầu, vợ chồng tôi đã quyết định thử sức với công việc này và bắt đầu kinh doanh", anh Tiến nói.

Cùng trò chuyện với phóng viên, chị Đỗ Bích Thủy (vợ anh Tiến) nhớ lại, ngày đầu mở hàng mía thì trời mưa liên tiếp hai ngày. Mía mua từ chợ Long Biên về không bán được, đến ngày thứ ba thì hỏng hết, vợ chồng anh Tiến phải mang đi đổ bỏ.

Không nản lòng, hai vợ chồng anh tiếp tục duy trì quán. Sau khoảng 3 năm, lượng khách dần ổn định. Tuy nhiên, công việc vẫn vất vả do máy móc cũ kỹ, mọi khâu từ cạo vỏ mía đều làm thủ công.

“Những hôm đông khách, cạo đến bó mía thứ ba là tay chân rã rời, vỏ mía dính hết lên người rất ngứa. Nhưng nghĩ về tương lai của các cháu, vợ chồng tôi lại tiếp tục công việc này. Sau đó gia đình tôi đã tích góp để đầu tư hệ thống máy móc hiện đại hơn, đặt mua máy từ tận TPHCM. Nhờ đó công việc thuận lợi hơn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao”, chị Thủy chia sẻ.

Anh Tiến chia sẻ cuộc sống bên vợ con (Ảnh: Trần Thanh).

Đến nay, quán nước mía của gia đình anh Tiến đã duy trì được gần 7 năm. Ban ngày, mẹ anh Tiến cùng vợ và các con phụ trách bán hàng; buổi tối sau giờ làm việc, anh trực tiếp đứng quán. Công việc nhỏ nhưng giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nói về công việc của chồng, chị Thủy cho biết anh thường xuyên bận rộn đi làm, đi công tác. Tuy nhiên chị tâm niệm đã là vợ của một chiến sĩ công an nhân dân thì phải biết hy sinh, động viên chồng luôn làm tốt nhiệm vụ; là hậu phương vững chắc để chồng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.