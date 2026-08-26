Trục đường Tam Trinh được đầu tư 3.400 tỷ đồng dần thành hình sau 10 năm

Sau gần 10 năm chờ đợi, đường Tam Trinh (dự án khởi công lần đầu vào tháng 10/2016) đang dần thay đổi khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Dọc tuyến dài khoảng 3,5km qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, máy móc, công nhân được huy động tại nhiều vị trí, từng bước mở rộng tuyến đường ở phía Nam Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng, hướng tới mở rộng tuyến Tam Trinh lên 40-55m, tạo kết nối thuận lợi giữa Vành đai 2 và Vành đai 3 (Ảnh: Google Maps)

Phần mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường đã được giải phóng và bàn giao. Tuyến đường mở rộng sẽ có 6 làn xe cơ giới, các công trình hạ tầng đồng bộ như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh.

Khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều trụ sở cơ quan, tổ chức nằm trong diện phải di dời để thực hiện dự án. Đến nay, hàng loạt nhà dân và công trình trong khu vực đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng để thi công tuyến đường.

Nhiều căn nhà nằm dọc mặt đường bắt đầu cải tạo, xây dựng lại.

Dù nhiều đoạn đã có mặt bằng để thi công, tiến độ trên toàn tuyến vẫn chưa đồng đều. Một số khu vực đang được máy móc, công nhân triển khai, trong khi có đoạn vẫn chưa thể thi công.

Tại một số đoạn, việc đào cống đã được thực hiện nhưng chưa thể thi công tiếp các hạng mục tiếp theo, khiến mặt đường trước khu dân cư bị đào xới trong thời gian dài. Lối đi trở nên chật hẹp, trải đầy đất đá, việc ra vào nhà của người dân cũng gặp nhiều bất tiện.

Mặt đường và vỉa hè mới dự kiến cao hơn khu dân cư khoảng 50cm. Với những ngõ nhỏ nối ra đường Tam Trinh, sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến thoát nước, nhất là mỗi khi mưa lớn.

Đoạn Tam Trinh từ nút giao Đỗ Mười đến hồ Yên Sở đã được đưa vào sử dụng nhiều năm và là đoạn duy nhất trên toàn tuyến được hoàn thiện đồng bộ với vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng.

Hơn 50 năm sống ở khu vực ngõ 533 Tam Trinh, bà Nguyên mong tuyến đường sớm hoàn thiện để việc đi lại, buôn bán thuận lợi hơn và khu phố trở nên khang trang. Công trường kéo dài khiến bụi bặm và những đoạn đường lầy lội cũng trở thành nỗi bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Đường Tam Trinh vốn là tuyến có mật độ phương tiện cao, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, tạo thêm một hướng kết nối từ phía Nam vào trung tâm Hà Nội và giảm áp lực giao thông cho khu vực.