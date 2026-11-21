Thông tin được nêu tại Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt là TKV) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố.

Theo kết luận, công trình tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản tại Lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội (trụ sở Tập đoàn TKV) có giá trị đầu tư gần 3.800 tỷ đồng (70% vốn chủ sở hữu và 30% vốn vay thương mại).

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tên gọi Vinacomin Tower, cao 35 tầng nổi, 2 tầng kỹ thuật và 5 tầng hầm (Ảnh: Vinacomin).

Tòa nhà này đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ ngày 19/9/2023. Tập đoàn TKV đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất với giá trị trên 375 tỷ đồng.

Dù vậy, tới thời điểm thanh tra, Tập đoàn TKV chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất (sổ đỏ). Theo thanh tra, điều này chưa đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Việc sử dụng tòa nhà làm văn phòng của Tập đoàn TKV và cho thuê đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vào tháng 10/2023. Đến tháng 3 năm nay mới có 2/13 đơn vị thuộc TKV và các đơn vị ngoài tập đoàn thuê văn phòng tại đây. Phần diện tích còn lại chưa cho thuê gần 10.000m2, chiếm 32%.

Theo báo cáo của TKV, sau thời điểm thanh tra 2 tháng (3-5/2026), có 4/13 đơn vị trong kế hoạch về làm việc tại tòa nhà, tỷ lệ lấp đầy tương đương hơn 86%. Diện tích còn lại gần 4.300m2 sẽ được bố trí cho một số công ty thành viên sau khi Tập đoàn TKV trả lại mặt bằng trụ sở tại 226 Lê Duẩn, Hà Nội.

Tập đoàn TKV được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - TKV là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Cơ quan thanh tra đề nghị UBND TP Hà Nội hướng dẫn Tập đoàn TKV hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai và cấp sổ đỏ tại lô đất 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy.

TKV phải chỉ đạo Ban quản lý dự án tòa nhà Vinacomin rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng và khai thác tổng thể; ưu tiên khai thác các khu vực có giá trị thương mại cao, tăng diện tích sử dụng, lấp đầy, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tên gọi Vinacomin Tower, nằm ngay tại ngã tư giao cắt Dương Đình Nghệ - Trung Kính - Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Tòa nhà có 35 tầng nổi và 5 tầng hầm.