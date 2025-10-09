“Trồng một cây chuối, nuôi một con heo mà ba ngành báo cáo”

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 9/10.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, dự thảo luật lần này sửa nhóm các quy định liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thống kê Nhà nước.

Dự thảo luật sửa theo hướng hệ thống thông tin thống kê cấp huyện được đổi thành hệ thống thông tin thống kê cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời bỏ quy định về thanh tra chuyên ngành thống kê và thay bằng kiểm tra chuyên ngành thống kê.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu phản ánh thực tế số liệu thống kê vênh nhau giữa các bộ, ngành, địa phương.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, khi thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, nhiều ý kiến của các bí thư tỉnh ủy nói rằng thống kê về dân số hiện có 2 con số khác nhau.

Số liệu của Bộ Công an cho thấy dân số cả nước hiện nay là 109 triệu người, trong khi Cục Thống kê đưa ra con số khác, chưa tới 100 triệu dân.

"Bí thư An Giang cho biết dân số của tỉnh hiện nay là hơn 5 triệu người, nhưng con số của Cục Thống kê chỉ có 3,5 triệu dân, vì thế, chia GDP bình quân đầu người rất khó khăn. Tỉnh Phú Thọ cũng vậy", ông Tới dẫn chứng.

Ông cho rằng cần có cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc này.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc sửa luật phải đảm bảo giảm gánh nặng báo cáo hành chính, bảo mật dữ liệu và tích hợp công nghệ. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện có cơ sở dữ liệu quốc gia Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Do đó, tới đây cần phải tăng cường khai thác dữ liệu hành chính để giảm gánh nặng việc báo cáo.

Thực tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết khi đi các địa phương, từ cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đều than phiền “phải báo cáo quá nhiều”. Vì thế, cần giảm gánh nặng cho địa phương khi phải đầu tư quá nhiều thời gian cho việc báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị có lộ trình để từng bước có đầu mối thống kê chung trong toàn quốc, duy trì độ chính xác cao của công tác thống kê.

"Bây giờ GDP cả nước chúng ta tính rồi, còn GDP cấp tỉnh có được không? Hiện nay có tình trạng trồng một cây chuối, nuôi một con heo mà ba ngành báo cáo. Bởi vì cha, mẹ rồi con trong gia đình cùng báo cáo rồi tổng hợp, nên ra con số, không chính xác", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Giải trình về tính chính xác của các số liệu thống kê, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết có nhiều nguyên nhân, và việc sai khác là “không tránh khỏi” khi chưa có 100% cơ sở dữ liệu số.

Theo ông Thắng, cơ quan thống kê cơ sở giống như mô hình của tòa án, viện kiểm sát nhân dân khu vực và hải quan hiện nay, tức là giảm được đầu mối và nhân sự nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thông tin.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo thu thập số liệu thống kê nhanh, chính xác và kịp thời.