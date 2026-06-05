Trống "khổng lồ" qua cửa Kinh thành Huế, chuẩn bị màn hợp diễn quy mô lớn

Tối 4/6, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 1.000 học viên thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân cùng đạo cụ đã có mặt tại thành phố Huế để chuẩn bị cho màn hợp diễn trống hội quy mô lớn khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực 2 (vòng bảng).

Hàng trăm chiếc trống hội có kích thước lớn, nhỏ khác nhau đã được vận chuyển bằng ô tô đến tại khu vực di tích Phu Văn Lâu, trong đó những chiếc trống sấm lớn với đường kính hơn 2m, cao trên 4m. Sau đó, đoàn di chuyển qua cửa Quảng Đức (hay còn gọi là cửa Sập) ở phía Nam Kinh thành Huế để vào Quảng trường Ngọ Môn.

Đưa trống sấm có kích thước lớn, cao hơn 4m đi qua cửa Quảng Đức để vào khu vực Quảng trường Ngọ Môn, trước Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo một thành viên trong đoàn, tiết mục mở màn khai mạc hội thao sẽ là màn trình diễn kết hợp giữa trống hội, nghệ thuật dân vũ, múa cờ và lân sư rồng hoành tráng.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, cho biết dự kiến ban đầu chỉ có khoảng 600 học viên Cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Tuy nhiên kế hoạch có sự điều chỉnh, số lượng học viên được tăng lên.

Ngoài ra, đội kỵ binh, mô tô và các vận động viên,… đã có mặt tại Huế để tập luyện, sơ duyệt, chuẩn bị thi đấu theo kế hoạch. Ngay trong đêm 4/6, tại Quảng trường Ngọ Môn, ban tổ chức đã sơ duyệt lễ khai mạc, sau đó các đoàn mô tô, kỵ binh tham gia diễu hành qua nhiều tuyến phố, giao lưu với người dân Huế.

Đoàn biểu diễn trống hội học viên Cảnh sát nhân dân có mặt tại Huế (Video: Vi Thảo).

Theo Đại tá Thoan, lễ khai mạc hội thao sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều nội dung biểu diễn quy mô lớn, đặc sắc như quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô nghiệp vụ, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,...

Màn trống hội của các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân được kỳ vọng tạo nên không khí hào hùng, sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là tiết mục từng để lại dấu ấn sâu sắc tại lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và nhiều sự kiện lớn khác của quốc gia.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Các đội kỵ binh, mô tô diễu hành, giao lưu với người dân Huế (Ảnh: Ngọc Quý).

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin về hội thao, lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết sự kiện sẽ diễn ra trong 4 ngày 4-11/6 với sự tham gia của 34 đội quân sự, võ thuật và thể thao; gần 3.000 vận động viên cùng lực lượng phục vụ, trọng tài.

Ngoài ra còn có các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TPHCM tham gia biểu diễn các nội dung quân sự, võ thuật, mô tô, kỵ binh, quân nhạc, xử lý tình huống nghiệp vụ tại lễ khai mạc.

Hội thao năm 2026 có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước đây. Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng công an như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm.