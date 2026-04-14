Trích xuất camera truy tìm con chó thả rông cắn 3 người dân ở Quảng Ngãi

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một con chó được thả rông đã tấn công nhiều người ở thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh).

Sự việc xảy ra lúc 8h ngày 14/4, con chó có màu lông vàng, nặng khoảng 7kg lao vào một nhà dân rồi cắn vào tay, chân của 3 người. Vết cắn rất sâu làm chảy nhiều máu nên những người này phải đến trung tâm y tế để được hỗ trợ.

Một người dân bị con chó cắn vào chân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi bị người dân địa phương truy đuổi, con chó đã bỏ trốn vào khu vực đồi núi gần khu dân cư. Trong quá trình chạy trốn, con vật này còn tấn công nhiều chó nuôi của người dân địa phương. Sự việc khiến người dân thôn Diên Niên lo lắng, nhất là những gia đình có trẻ em.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Tịnh đã cử lực lượng phối hợp với người dân truy bắt con chó, đồng thời yêu cầu người dân đóng cổng, cửa nhà đề phòng bị tấn công.

Lực lượng truy bắt đã trích xuất camera để xác định hướng con vật chạy trốn và mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến trưa 14/4, con chó đã bị bắt và xử lý. Trong quá trình truy bắt, một thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở cũng bị chó cắn vào tay.

Chính quyền xã Sơn Tịnh đã đến thăm hỏi gia đình có 3 người bị thương và hướng dẫn tiêm phòng bệnh dại. Người dân địa phương cũng được yêu cầu rà soát lại số chó nuôi đã bị cắn để theo dõi, đề phòng nhiễm bệnh dại.