Trên đường đưa con đi học về, mẹ tử nạn vì áo mưa bị cuốn vào bánh xe

Ngày 9/3, lãnh đạo UBND xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng xác nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị H.T.L. (25 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trà Đốc).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị L. đang trên đường trở về nhà sau khi đưa con đi học thì gặp nạn do áo mưa cánh dơi đang mặc không may bị cuốn vào bánh sau của xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trường An).

Sự cố bất ngờ này đã khiến chị L. mất lái, ngã xuống đường và tử vong ngay tại hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Trà Đốc cho biết thêm, gia đình chị L. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.