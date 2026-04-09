Trao Huân chương của Chủ tịch nước cho 87 tổ chức, cá nhân ở TPHCM

Sáng 9/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ; cơ quan Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam. Sự kiện của TPHCM cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng từ Bộ trưởng Nội Vụ Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trao Huân chương của Chủ tịch nước cho các cá nhân tại TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố trân trọng trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, trân trọng ghi nhận các tập thể, cá nhân, đơn vị xuất sắc, dẫn đầu, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

"UBND TPHCM trân trọng chúc mừng và tin tưởng các tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn với sự phát triển chung của TPHCM vì cả nước - cùng cả nước", lãnh đạo UBND TPHCM bày tỏ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao 87 Huân chương của Chủ tịch nước, 7 cờ thi đua của Chính phủ, 18 cờ thi đua của TPHCM cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trong dịp này, các cá nhân tại TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất gồm: nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Hồng Xinh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Đình Khoa, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Xinh, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Lưu Tài Đoàn, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Đài Trang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đoàn Anh Khải, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Kim Hương, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Hường, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Trinh.

Đơn vị nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Tại hội nghị, 36 cá nhân tại TPHCM đã nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 2 tập thể, 34 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.