Trao giải Báo chí an toàn giao thông 2025: Lan tỏa thông điệp thượng tôn pháp luật

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025”, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” tại Trung tâm Sự kiện Star Galaxy vào ngày 17/3.

Các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: BTC).

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là một trong những kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Chương trình đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc với 5 loại hình dự thi: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

10 tác giả đạt giải Nhì cuộc thi (Ảnh: BTC).

Thông qua chương trình, Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung khai thác các nội dung tuyên truyền chính sách, pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ về an toàn giao thông, cùng kết quả triển khai và hoạt động của các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời Ban tổ chức biểu dương mô hình tốt, phản ánh thực trạng và đấu tranh với vi phạm, đề xuất giải pháp nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Các tác giải đạt giải Ba chung cuộc (Ảnh: BTC).

Sau gần 2 tháng kể từ khi phát động, ban tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025” đã nhận được 540 tác phẩm dự thi ở 5 thể loại.

Với các tác phẩm thể hiện rõ ràng tính thời sự trong nhiều khía cạnh liên quan đến an toàn giao thông và ý thức của người dân, Ban giám khảo với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã làm việc kỹ lưỡng và công tâm để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 24 giải Khuyến khích tại chương trình năm nay.

Chương trình năm nay trao 24 giải Khuyến khích (Ảnh: BTC).

Với định hướng trở thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển, Toyota Việt Nam luôn bám sát tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội.

Trong đó, Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là một trong rất nhiều hoạt động đóng góp xã hội tích cực hàng năm của Toyota Việt Nam thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Ngoài ra, Toyota cũng liên tục triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác như: giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường.

