TPHCM yêu cầu phường báo cáo về ngôi trường 114 tỷ đồng bỏ hoang gần 10 năm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa có chỉ đạo liên quan tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong việc đề xuất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể các vấn đề cấp bách cần ưu tiên xử lý để đảm bảo tiến độ xây dựng phòng học, đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao các sở, ngành làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục 991 phòng học cần hoàn thành năm 2026. Các đơn vị cần thúc đẩy tiến độ để hoàn thành đúng hạn hoặc trước hạn, nghiên cứu bổ sung phòng học từ nguồn xã hội hóa.

Dự án trường THCS Hiệp Bình Phước rộng 14.000m2 bị bỏ hoang 8 năm (Ảnh: Bảo Quyên).

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các quy định hiện hành để đề xuất phương án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp.

Lãnh đạo UBND phường, xã, đặc khu cần rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu của địa phương để đề xuất các dự án đầu tư xây dựng các trường học phù hợp với tình hình thực tế. Thành phố khuyến khích sử dụng các khu đất công để ưu tiên xây trường, lớp.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương, UBND TPHCM giao UBND phường Hiệp Bình rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể đối với dự án trường THCS Hiệp Bình Phước (quy mô 14.000m2).

Dự án trường THCS Hiệp Bình Phước khởi công từ năm 2018, tổng diện tích 14.000m2, nằm tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình. Ngôi trường đang trong tình trạng bỏ hoang sau khi hoàn thành 47% khối lượng.

Tình trạng bỏ hoang này diễn ra trong bối cảnh trường THCS Hiệp Bình hiện hữu đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trường THCS Hiệp Bình có hơn 2.500 học sinh với 53 lớp, trong khi tổng diện tích cơ sở chỉ hơn 3.000m2, chỉ đáp ứng được khoảng 500 học sinh.

Điều này buộc trường phải chia ca học dày đặc và mượn tạm cơ sở vật chất của đơn vị khác để giảng dạy, với sĩ số mỗi lớp gần 50 học sinh.

Tại buổi làm việc với UBND phường Hiệp Bình vừa qua, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM nhấn mạnh về việc làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tham mưu, điều chỉnh quy hoạch. Ông Nhựt cho rằng, việc dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực trong bối cảnh thành phố đang rất thiếu trường học.

Nhu cầu đầu tư trường tiểu học và THCS hiện nay của TPHCM là rất cấp bách khi khối tiểu học chỉ đáp ứng được 56% nhu cầu và THCS chỉ đạt 34% nhu cầu. Do đó, việc đẩy nhanh các thủ tục để dự án xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước sớm hoàn thành là rất quan trọng.