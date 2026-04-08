TPHCM xử lý tàu cá hoạt động trái quy định trước 30/4

Lãnh đạo UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, Công an TPHCM, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo về việc thực hiện kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp lần thứ 33 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của EC (Ủy ban Châu Âu), phân loại rõ nội dung thực hiện ngay, trung hạn, dài hạn. Kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra vận hành hệ thống giám sát tàu cá tại TPHCM (Ảnh: Thùy Dương).

Trước ngày 10/4, kế hoạch trên cần được hoàn thiện, tham mưu UBND TPHCM để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cùng thời hạn trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cùng các đơn vị, địa phương cần thành lập tổ công tác liên ngành tại địa phương, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị ban hành quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn, tổ chức thực hiện và xử lý dứt điểm các tàu vi phạm trước ngày 30/4.

Thành phố cũng tăng cường quản lý đội tàu, đặc biệt tàu từ 12m đến dưới 15m, quản lý chặt chẽ tàu tại bãi ngang, cửa sông, xử lý dứt điểm các tàu không đủ điều kiện. Đây là công việc cần thực hiện ngay và duy trì thường xuyên.

UBND TPHCM cũng đề nghị đơn vị, địa phương rà soát, nâng cấp hệ thống cảng cá, đề xuất bổ sung các cảng đủ điều kiện (kể cả cảng tư nhân), tổ chức phân bổ tàu vào cảng phù hợp để kiểm soát.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu tàu cá, dữ liệu xử lý vi phạm, dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan cần khắc phục tình trạng số liệu không thống nhất giữa Trung ương và địa phương.