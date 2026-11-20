UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Trong đó có phương án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Theo chỉ đạo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập 2 cơ quan thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, các đơn vị xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở mới.

Trụ sở làm việc của Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ xây dựng đề án sắp xếp cơ quan này thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. Sở Y tế cần rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp mô hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các cơ quan được giao xây dựng đề án phải rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và những nội dung liên quan; đề xuất phương án tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu hiện có; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ.