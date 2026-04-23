TPHCM và Nam Bộ duy trì nắng nóng, cuối tháng gia tăng mưa dông

Ngày 23/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Với hình thế thời tiết trên, khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ tăng vào trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối, một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông cục bộ.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp này tiếp tục suy yếu, nhưng đến khoảng ngày 28-29/4 có khả năng hoạt động mạnh trở lại, với trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ yếu, sau đó từ ngày 25-26/4 có xu hướng mạnh dần và nâng trục lên phía Bắc.

Cơ quan khí tượng dự báo Nam Bộ sẽ gia tăng mưa dông vào cuối tháng 4 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đáng chú ý, nhiễu động trên cao có xu hướng hoạt động tốt hơn từ khoảng ngày 27/4 trở đi, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng vào trưa và chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh tim mạch.

Đến cuối tháng 4, mưa dông xuất hiện nhiều hơn, có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Trong khi đó, trên vùng biển TPHCM, từ hôm nay đến ngày 26/4, gió Đông Nam đến Đông hoạt động ở cấp 3, có lúc cấp 4, dự báo có mưa rào vài nơi; trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km.