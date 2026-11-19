Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 19/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Phú Quốc có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5; sóng cao 0,75-1,75m, biển bình thường.

TPHCM và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối một số nơi có mưa rào kèm dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Trong khi đó, nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động trở lại, di chuyển vào đất liền và gây mưa tại khu vực Nam Bộ. Mưa tập trung ở một số tỉnh miền Tây.

Về tình hình triều cường, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TPHCM được dự báo biến đổi chậm trong 1-2 ngày tới, sau đó tăng trở lại theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Đến ngày 22/11, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng đạt 1,40-1,50m (mức báo động 1 đến báo động 2). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,50-1,60m (mức báo động 2 đến báo động 3).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch chủ động theo dõi diễn biến triều cường, có biện pháp phòng ngừa ngập úng, bảo vệ tài sản và hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu.