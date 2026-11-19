UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án tổ chức thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo tượng đài và phù điêu thuộc dự án xây dựng Quảng trường văn hóa, thể dục thể thao Cần Giờ, tại xã Cần Giờ.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm mẫu phác thảo có giá trị nghệ thuật, tư tưởng, phù hợp phương án kiến trúc được duyệt và hài hòa với cảnh quan quảng trường. Tác phẩm cần thể hiện lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Cần Giờ, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng phát triển.

Khu vực xã Cần Giờ ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về nội dung sáng tác, tác phẩm khắc họa hình ảnh quân và dân Cần Giờ trong công cuộc bảo vệ đất nước, đồng thời thể hiện diện mạo địa phương hôm nay và tương lai. Ban tổ chức khuyến khích lồng ghép các đặc trưng như văn hóa biển, ngư dân, rừng ngập mặn, tiềm năng kinh tế - xã hội và lễ hội truyền thống.

Cuộc thi được tổ chức công khai trên địa bàn TPHCM, dành cho tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc tại thành phố, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ thuật, điêu khắc.

Quá trình tuyển chọn có 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng Nghệ thuật chọn 3 phương án có điểm cao nhất ở vòng đầu để vào chung khảo; các mẫu này được trưng bày tại UBND xã Cần Giờ trong 7 ngày, lấy ý kiến nhân dân trước khi đánh giá, xếp hạng và chọn phương án trúng tuyển.

Phối cảnh dự án Quảng trường văn hóa, thể dục thể thao Cần Giờ ở TPHCM (Ảnh: Chủ đầu tư).

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng. Tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được báo cáo UBND TPHCM xem xét lựa chọn làm mẫu phác thảo chính thức để triển khai xây dựng tượng đài, phù điêu.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 75 ngày, tính từ khi phát động đến lúc công bố kết quả.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, cơ quan và địa phương liên quan phối hợp triển khai. UBND xã Cần Giờ chủ trì xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo.