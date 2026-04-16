TPHCM theo dõi, điều chỉnh giao thông ở cầu vượt từ phản ánh trên Dân trí

Chiều 16/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, đơn vị đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi tình hình giao thông tại cầu vượt ngã tư 550 mà báo Dân trí phản ánh để có phương án điều chỉnh phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, cầu vượt 550 nằm trên đường ĐT 743 (phường Bình Hòa giáp phường Dĩ An) do Tập đoàn Becamex quản lý. Trước đây, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương (cũ) cho phép xe máy lưu thông lên cầu vượt 550 trong khoảng thời gian 6-8h và 16h30-18h30.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, các cơ quan chức năng nhận thấy trên cầu vượt thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, và đã có những vụ dẫn đến chết người. Do đó, ngày 20/3, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, nghiên cứu và đề xuất phương án cấm xe máy lưu thông lên cầu vượt 550.

"Cầu vượt 550 tổ chức lưu thông hai chiều, mỗi chiều có 2 làn đường, xe hai bánh va quẹt nhau ngã ra thì tiếp tục bị xe đầu kéo, xe tải nặng cán qua khiến nạn nhân tử vong, để đảm bảo an toàn chúng tôi quyết định điều chỉnh", ông Nguyễn Kiên Giang nói.

Xe máy chạy lên cầu vượt ngã tư 550, bất chấp biển cấm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, ngày 6/4, Tập đoàn Becamex đã điều chỉnh biển báo, cấm xe máy lưu thông trên cầu vượt 550, nhưng người dân vẫn đi theo thói quen. Trong thời gian đầu, lực lượng CSGT chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành và những ngày gần đây CSGT đã bắt đầu xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Kiên Giang còn cho biết, Sở Xây dựng TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, vì các xe hai bánh đi dưới cầu có thể xảy ra ùn tắc nên phải điều chỉnh đèn, điều chỉnh các phương án tổ chức giao thông. Trung tâm sẽ theo dõi thường xuyên và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Như Dân trí đã phản ánh, trước đây cầu vượt ngã tư 550 cho phép xe máy lưu thông vào khung giờ cao điểm sáng, chiều. Từ ngày 6/4, nhà chức trách thay đổi tổ chức giao thông bằng cách cấm xe máy chạy lên cầu.

Băng rôn được treo ở đầu cầu vượt để thông báo đến người dân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí, sau khi có biển cấm, tình trạng người đi xe máy lên cầu vẫn diễn ra hàng ngày, nhất là vào khung giờ cao điểm.

Cơ quan chức năng phải treo băng rôn thông báo, lực lượng CSGT phải chốt chặn ở hai đầu cầu để điều tiết, ngăn xe máy chạy lên cầu. Tuy nhiên sau đó, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.