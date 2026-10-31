TPHCM thành lập 31 hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo quyết định, Hội đồng khám sức khỏe khu vực chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức khỏe đối với từng công dân được gọi nhập ngũ.

Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được tổng hợp, báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và Sở Y tế; bàn giao toàn bộ hồ sơ sức khỏe cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

Ngoài ra, Hội đồng khám sức khỏe khu vực còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM về kết luận sức khỏe của công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự; điều hành hoạt động của Hội đồng, bao gồm xây dựng, phổ biến kế hoạch khám sức khỏe; hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, chức trách, nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Quá trình thực hiện, Chủ tịch Hội đồng tổ chức hội chẩn, gửi công dân khám sức khỏe đi kiểm tra tại cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết; trực tiếp phân loại sức khỏe, ký phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tổ chức rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2027 của TPHCM dự kiến tăng 10% so với năm trước. Công tác tuyển chọn tiếp tục chú trọng chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe.

Khâu sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã hoàn thành trước ngày 1/10. Lịch khám sức khỏe từ ngày 1/11 đến hết ngày 10/12; khám phúc tra sức khỏe từ ngày 11 đến 25/12.