TPHCM siết quản lý biển quảng cáo để ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về quản lý xây dựng, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, thành phố không xem xét chấp thuận xây dựng mới các công trình biển quảng cáo và công trình khác có kết hợp quảng cáo trên phần đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ.

Biển quảng cáo tại giao lộ Võ Thị Sáu - Pasteur ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND các địa phương không giải quyết hồ sơ đề nghị xây dựng các công trình nêu trên. Chủ trương này của thành phố nhằm ưu tiên sử dụng vỉa hè cho người đi bộ, hệ thống báo hiệu giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đối với biển quảng cáo hiện hữu trên vỉa hè hoặc dải phân cách, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Các công trình được chấp thuận trước ngày 1/1 và đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, kết cấu xây dựng được tiếp tục tồn tại với thời gian gia hạn tối đa 24 tháng. Trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định phải tự tháo dỡ trong vòng một tháng kể từ ngày nhận thông báo.

Đối với công trình được xây dựng sau ngày 1/1 hoặc không có giấy phép, đã hết thời hạn chấp thuận, chủ đầu tư phải hoàn tất việc tháo dỡ trong thời hạn một tháng. Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Việc xử lý các trường hợp này phải hoàn thành trong quý III.

Đối với các công trình biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không kết hợp quảng cáo, thành phố không khuyến khích lắp đặt mới tại khu vực vỉa hè và dải phân cách. Những công trình đang tồn tại sẽ được đánh giá mức độ an toàn để xem xét tháo dỡ hoặc cho phép duy trì trong thời gian nhất định.

Riêng mô hình trạm thông tin đa năng kết hợp trạm thu phát sóng di động (BTS), Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát toàn bộ các trạm đã lắp đặt trên địa bàn để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Các trường hợp triển khai mới phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành.

UBND TPHCM cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thiện, tham mưu ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TPHCM và quy định pháp luật hiện hành.