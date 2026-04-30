TPHCM rực sáng đêm pháo hoa mừng đại lễ 30/4

Tối 30/4, bầu trời TPHCM bừng sáng với màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) (Ảnh: Nam Anh).

Đúng 21h, chương trình pháo hoa nghệ thuật tại TPHCM đồng loạt khai hỏa. Những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng (Ảnh: Nam Anh).

Trong dịp 30/4 năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, bao gồm 3 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). 5 điểm tầm thấp được đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè), khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ) và khu di tích Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) (Ảnh: Bảo Quyên).

Người dân hào hứng tạo dáng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ dưới bầu trời pháo hoa (Ảnh: Bảo Quyên).

Những chùm pháo hoa đủ sắc màu liên tục bừng sáng trên bầu trời TPHCM, phản chiếu xuống dòng sông Sài Gòn, tạo nên khung cảnh lung linh, ấn tượng trong đêm kỷ niệm (Ảnh: Nam Anh).

Pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời trung tâm TPHCM, nhìn từ hướng tượng đài Trần Hưng Đạo ở phường Sài Gòn (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ bằng điện thoại, tạo nên những bức ảnh check-in đầy màu sắc, nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dưới bầu trời pháo hoa rợp sáng, nhiều gia đình cùng nhau quây quần, tận hưởng giây phút thiêng liêng và tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc. "Gia đình tôi về quê dịp lễ giỗ Tổ nên đợt lễ 30/4 ở lại TPHCM. Đây là lần đầu tiên các con tôi xem pháo hoa nên chúng rất hào hứng", chị Hiền chia sẻ (Ảnh: Bảo Quyên)

Các cặp đôi cũng không quên trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khi pháo hoa bừng sáng trên cao, tạo nên khung cảnh lãng mạn (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú, chăm chú ngước nhìn bầu trời với ánh mắt háo hức mỗi khi pháo hoa nổ vang, tạo nên những khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại khu vực Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), dòng người chen kín từ sớm, nhiều người phải đứng chờ hàng giờ để có vị trí đẹp ngắm pháo hoa (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Màn pháo hoa kéo dài trong khoảng 15 phút nhưng đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem, từ sự choáng ngợp trước vẻ đẹp đến niềm tự hào dân tộc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Màn trình diễn pháo hoa không chỉ là điểm nhấn của đêm lễ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người dân (Ảnh: Nam Anh).