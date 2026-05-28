TPHCM nhìn lại một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 28/5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu của 168 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các sở, ban, ngành.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả của thành phố sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã.

Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng nêu rõ một số hạn chế của các địa phương thời gian qua. Trong đó, một số cấp xã còn chậm kiện toàn, phân công chức danh lãnh đạo cấp phòng và vị trí việc làm; thiếu cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu như xây dựng Đảng, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông, y tế.

"Đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thành phố còn thiếu số lượng cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu. Đây là một thách thức đối với thành phố trong thời gian tới", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều trong bối cảnh yêu cầu mới đòi hỏi tính đa nhiệm và kỹ năng số cao hơn. Khối lượng công việc tăng nhanh trong điều kiện khung biên chế theo quy định, chưa phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn, số lượng tổ chức đảng, đảng viên giữa các đảng bộ phường, xã có sự chênh lệch lớn gây áp lực lớn, quá tải trong thực hiện nhiệm vụ, có phần ảnh hưởng đến tính chủ động và chất lượng thực thi công vụ.

“Về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sau sắp xếp, UBND cấp xã cơ bản ổn định nơi làm việc. Tuy nhiên, nhiều trụ sở chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích, phải bố trí phân tán nhiều địa điểm, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, quản lý và giao dịch của người dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nói.