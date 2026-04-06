TPHCM nghiên cứu xây tổ hợp phim trường chuẩn quốc tế lên đến 150ha

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành về việc khẩn trương triển khai các nội dung kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, tham mưu các cơ chế đột phá về nguồn vốn, quỹ đất và thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển kinh tế văn hóa. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tinh thần “ứng xử công bằng” đối với mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt quy mô lớn nhỏ, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và hệ sinh thái văn hóa lành mạnh.

Cảnh quay trong một bộ phim được thực hiện tại TPHCM (Ảnh: Đoàn làm phim).

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát quỹ nhà, đất công hiện có để đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Các đơn vị cần nghiên cứu phương án hỗ trợ địa điểm đào tạo các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống để bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch.

Một trong những giải pháp đột phá về nguồn lực được đề xuất là thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình đầu tư mạo hiểm, nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp nghiên cứu xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn từ 100ha đến 150ha, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị cũng nghiên cứu đề án xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền cho nghệ sĩ và tác giả.

Về giáo dục thẩm mỹ, UBND TPHCM giao các đơn vị liên quan xây dựng đề án “Sân khấu học đường” nhằm đưa nghệ thuật truyền thống và đương đại vào nhà trường, bồi đắp tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đối với cảnh quan đô thị, Sở Xây dựng cần triển khai chiếu sáng nghệ thuật tại các công trình biểu tượng như Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố để tạo điểm nhấn sống động cho kinh tế đêm.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu các phương án tháo gỡ khó khăn hoặc kiến nghị Trung ương sửa đổi các quy định pháp luật không còn phù hợp để tạo khung pháp lý thông thoáng cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.