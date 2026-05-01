TPHCM nghiên cứu mở rộng đường Tam Tân nối quốc lộ 22 với Vành đai 4

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng đường Tam Tân và nút giao chân đường dẫn cầu An Hạ tại Khu đô thị Tây Bắc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư tự cân đối kinh phí để lập đề xuất chủ trương đầu tư mà không sử dụng ngân sách thành phố. Thời hạn để đơn vị này hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng.

Việc mở rộng đường Tam Tân sẽ tạo thêm nhánh kết nối từ quốc lộ 22 đến Vành đai 4 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về quy mô kỹ thuật, tuyến đường Tam Tân dài hơn 13,2km, được mở rộng lên 40m; điểm đầu tại nút giao chân cầu An Hạ và điểm cuối nối với Vành đai 4. Riêng nút giao dẫn vào cầu An Hạ được thiết kế dạng trumpet với cầu vượt băng qua quốc lộ 22. Vị trí này cũng sẽ giao cắt với tuyến Metro số 2 đi trên cao.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.125 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp chiếm hơn 7.990 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 692 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua 2 xã Củ Chi và Tân An Hội.

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao), triển khai trong 48 tháng, gồm 12 tháng chuẩn bị và 36 tháng thi công. Vốn thanh toán cho dự án BT là quỹ đất dọc tuyến đường Tam Tân.

Sở Xây dựng đánh giá việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết, nhằm hình thành trục giao thông đối ngoại cho Khu đô thị Tây Bắc, tạo thêm hướng kết nối quốc lộ 22 với Vành đai 4.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ chia sẻ lưu lượng, góp phần giảm kẹt xe trên quốc lộ 22. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp dọc tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Để đảm bảo tính đồng bộ, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư lập báo cáo; đồng thời tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định pháp luật về PPP.

Thành phố nhấn mạnh việc giao nghiên cứu này không ràng buộc điều kiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, nhà chức trách sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.