TPHCM nghiên cứu mô hình xe buýt mini, hành khách mở app đặt chuyến

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất chủ trương thí điểm mô hình vận tải hành khách công cộng theo nhu cầu (Demand Responsive Transport - DRT), nhằm tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng và kết nối với hệ thống metro, xe buýt hiện hữu.

Theo Sở Xây dựng, dù mạng lưới vận tải hành khách công cộng của thành phố đã có bước phát triển, tỷ lệ đảm nhận đến năm 2025 mới đạt khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân.

Một trong những nguyên nhân là khả năng tiếp cận còn hạn chế tại các khu dân cư phân tán, khu đô thị mới hoặc các tuyến đường nhỏ, khó tổ chức xe buýt cỡ lớn.

Một chiếc xe buýt cỡ nhỏ tại Bến xe buýt Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Mô hình DRT được nghiên cứu theo hướng sử dụng phương tiện nhỏ, linh hoạt, tương tự xe buýt nhưng vận hành theo nhu cầu thực tế của hành khách trong một khu vực hoặc hành lang đã xác định. Hành khách có thể đặt chuyến thông qua ứng dụng công nghệ, trong khi lộ trình và điểm đón trả sẽ được điều chỉnh linh hoạt để tối ưu hóa cung cầu.

Sở Xây dựng cho biết, mô hình này khác với taxi hoặc xe hợp đồng vì vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng, có điểm đầu - điểm cuối và danh sách điểm đón trả được công bố, quản lý bởi cơ quan Nhà nước.

Theo đề xuất, trong giờ cao điểm, phương tiện sẽ hoạt động theo tuyến và điểm dừng cố định tương tự xe buýt truyền thống. Vào giờ thấp điểm, xe sẽ vận hành linh hoạt theo yêu cầu, chỉ dừng tại các điểm có hành khách đăng ký trước thông qua ứng dụng.

TPHCM dự kiến triển khai thí điểm quy mô nhỏ tại một số khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhưng khả năng tiếp cận giao thông công cộng còn hạn chế, như khu vực Đại học Quốc gia TPHCM, trung tâm thành phố và dọc các ga tuyến Metro số 1.

Thời gian thí điểm dự kiến không quá 3 năm. Sau năm đầu tiên, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả khai thác, khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại và mức độ kết nối với hệ thống vận tải công cộng hiện hữu để xem xét mở rộng mô hình.

Sở Xây dựng đề xuất áp dụng giá vé tương đương xe buýt hiện nay và có chính sách hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn đầu nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ. Thành phố cũng dự kiến tận dụng các xe buýt sức chứa nhỏ hiện có để triển khai, hạn chế phát sinh áp lực tài chính cho đơn vị vận hành.

Theo cơ quan này, mô hình DRT đã được triển khai tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và được đánh giá có khả năng hỗ trợ kết nối chặng đầu - cuối cho hành khách đi metro.

Tuy nhiên, Luật Đường bộ năm 2024 hiện chưa có quy định cụ thể đối với mô hình vận tải theo nhu cầu như một loại hình vận tải độc lập. Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM báo cáo, đề xuất Chính phủ cho phép thành phố thí điểm để có cơ sở đánh giá và hoàn thiện hành lang pháp lý trong thời gian tới.