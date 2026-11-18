Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp; nghiên cứu phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thử nghiệm hệ thống quản lý không gian tầm thấp (UTM), hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái (drone/UAV), bảo đảm tiến độ đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Đối với việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp, lãnh đạo thành phố đề nghị Học viện Cán bộ TPHCM khẩn trương có văn bản cử thành viên tham gia. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Buổi thử nghiệm drone của TPHCM tại Khu Công nghệ cao (Ảnh: Ngọc Tân).

Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thử nghiệm hệ thống quản lý không gian tầm thấp (UTM) và hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái trên địa bàn thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM nghiên cứu phương án, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định, bảo đảm tiến độ đưa các hệ thống vào sử dụng trong năm 2027.

Đối với việc xây dựng không gian thử nghiệm thực tế về công nghệ thiết bị bay không người lái, UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì nghiên cứu, đề xuất địa điểm tổ chức.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng phương án tổ chức, vận hành; lựa chọn doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia đầu tư hạ tầng, thiết bị, nền tảng quản lý và hệ thống điều hành không gian thử nghiệm.

Trước đó, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương triển khai không gian thử nghiệm thực tế (sandbox) về công nghệ thiết bị bay không người lái trên địa bàn. Trong đó, thành phố giao các đơn vị nghiên cứu, đề xuất địa điểm tổ chức theo hướng bảo đảm tuân thủ quy định về quản lý vùng trời, quốc phòng, an ninh, an toàn bay và pháp luật có liên quan. Thành phố ưu tiên nghiên cứu các khu vực như Cần Giờ, Củ Chi, khu Đô thị Khoa học công nghệ Bắc thành phố hoặc địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý.