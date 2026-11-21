UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng trên địa bàn. Thành phố yêu cầu chấn chỉnh tình trạng đổ rác sai quy định, tăng cường giám sát và xử lý vi phạm.

Trong đó, UBND TPHCM yêu cầu chính quyền cấp xã nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc tổ chức, cá nhân vi phạm trực tiếp thu dọn chất thải do mình gây ra, bên cạnh xử phạt hành chính. Biện pháp này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Công an phường Tân Mỹ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. về hành vi vứt rác sai quy định (Ảnh: Lam Giang).

Theo chỉ thị, thời gian qua tại một số phường, xã xuất hiện tình trạng đổ rác ở đường phố, gốc cây, cột điện, khu đất trống, suối, kênh, rạch... gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và có nguy cơ cản trở dòng chảy.

Một số cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp cũng chưa tuân thủ quy định, như đăng ký ngành nghề chưa phù hợp, phương tiện vận chuyển không đáp ứng yêu cầu môi trường, không chuyển chất thải đến đơn vị chức năng để tái chế, xử lý. Các địa điểm lưu chứa rác còn vi phạm quy định đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ.

UBND TPHCM yêu cầu 100% phường, xã, đặc khu định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày cuối tuần tổ chức ra quân tổng vệ sinh công cộng tại khu dân cư. Trong tháng, hoạt động này phải có sự tham gia của lãnh đạo địa phương cùng các sở, ngành thành phố.

Các đợt ra quân tập trung quét dọn đường phố, ngõ, hẻm, khu dân cư; thu gom rác tại sông, hồ, ao, suối, kênh, mương, bãi biển và hệ thống thoát nước. Thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chính quyền cơ sở phải tổ chức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình, cá nhân; tuyên truyền, kiểm tra việc chuyển giao chất thải đúng thời gian, địa điểm. Đồng thời, bố trí điểm tập kết và hoạt động thu gom đáp ứng yêu cầu kỹ thuật môi trường, chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác trái quy định trong cộng đồng.

Nội dung vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường trinh sát, theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh xử phạt thông qua trích xuất video, hình ảnh từ camera giao thông, camera an ninh để xác định hành vi vi phạm. Công an cấp xã cũng phải tăng cường tuần tra, giám sát, lấy phòng ngừa và nâng cao ý thức tự giác chấp hành làm trọng tâm.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và đơn vị thu gom rác. Các địa phương phải xử lý dứt điểm điểm tồn lưu chất thải, rác cồng kềnh, phế thải xây dựng, không để bãi đổ rác tự phát tái xuất hiện.

Thành phố yêu cầu lắp đặt hàng rào, biển cấm đổ rác, camera giám sát tại những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; quản lý chặt đất trống, yêu cầu chủ sử dụng đất chịu trách nhiệm giữ vệ sinh, không để hình thành nơi tập kết, chôn lấp rác trái phép.