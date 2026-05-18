TPHCM mưa dông kèm gió giật mạnh sau nhiều giờ nắng nóng

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 14h cùng ngày, tại khu vực trung tâm TPHCM, trời chuyển mây đen, gió giật mạnh. Nhiều tiểu thương tranh thủ dọn hàng trước khi mưa đến.

Ít phút sau, mưa bắt đầu đổ xuống, cơn mưa nặng hạt khiến người đi xe máy di chuyển khó khăn.

Mưa dông kèm gió giật mạnh tại phường Xuân Hòa vào chiều 18/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 14h30, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại phường Bến Thành, Chợ Quán, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Hòa Hưng, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Long Phước, Tây Nam và các xã Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Bình Khánh, An Thới Đông, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét tại các phường, xã kể trên sau đó lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế trú mưa dưới cây xanh, bảng quảng cáo, đồng thời chú ý an toàn khi lưu thông qua các khu vực ngập nước, có gió mạnh trong cơn dông.