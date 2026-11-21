Cơ quan chức năng TPHCM đã chính thức mở lại giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long (khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, phường Lái Thiêu), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.

Người dân từ hướng cầu Phú Long đi ra sẽ dừng chờ đèn để băng qua đường, không còn cảnh đi vòng như trước đây (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều ngày 20, 21/11, tình hình giao thông qua khu vực này tương đối ổn định.

Ở hướng từ Thủ Dầu Một đi ngã tư Bình Phước, Sở Xây dựng TPHCM bố trí 2 làn bên trái dành cho ô tô đi thẳng, làn giữa dành cho ô tô rẽ phải vào cầu Phú Long và 2 làn dành cho xe máy.

Tương tự, ở hướng ngược lại, có 2 làn dành cho ô tô đi thẳng, 2 làn cho phương tiện rẽ trái vào cầu Phú Long và một làn dành cho xe máy.

Ở cả hai hướng, các phương tiện muốn chuyển hướng vào cầu Phú Long phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Trong khi đó, các phương tiện từ cầu Phú Long đi ra được phép rẽ phải liên tục để đi ngã tư Bình Phước. Những xe rẽ trái về hướng Thủ Dầu Một phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Trước đây, các phương tiện từ cầu Phú Long đi ra đều bắt buộc rẽ phải. Người dân muốn đi về hướng Thủ Dầu Một phải quay đầu tại giao lộ kế tiếp. Việc này khiến giao thông khu vực thường xuyên lộn xộn, ùn ứ. Thậm chí, đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm khi người đi xe máy chuyển hướng và va chạm với ô tô.

Tình hình giao thông duy trì ổn định sau khi giao lộ ở trạm thu phí Lái Thiêu được mở ra (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Lê Hữu Phúc (57 tuổi), người có gần 20 năm chạy xe ôm tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, bày tỏ niềm vui khi giao lộ được mở lại.

Theo ông Phúc, hàng ngày đón khách tại khu vực này, ông chứng kiến tình trạng giao thông lộn xộn, ùn tắc và nhiều vụ tai nạn.

“Quốc lộ 13 nay đã rộng gần gấp đôi ngày xưa, nên tôi nghĩ khu vực này sẽ không còn ùn tắc như trước. Do đó, việc mở lại giao lộ để người dân qua đường là phù hợp, vì đi đường vòng như trước đây thật sự rất bất tiện”, ông Phúc nói.

Ngoài ra, theo ghi nhận của Dân trí, tại hướng từ ngã tư Bình Phước đi Thủ Dầu Một, các hạng mục của trạm thu phí cũ đã được tháo dỡ. Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) đã chuyển sang hình thức thu phí không dừng, với hệ thống được lắp đặt trên giá long môn.

Ở hướng ngược lại, trạm thu phí cũ vẫn đang được duy trì.

Trạm thu phí Lái Thiêu thu phí tự động không dừng lắp trên giá long môn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại diện Công ty Becamex IJC cho biết, theo kế hoạch, trạm thu phí này cũng sẽ được tháo dỡ, thay thế bằng hệ thống giá long môn nhằm tạo sự đồng bộ và cải thiện cảnh quan khu vực.