Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, qua rà soát, thành phố có 250 công trình thi công trên đường bộ, trong đó 174 công trình đã hoàn thành, 76 công trình đang triển khai.

Đáng chú ý, khu vực thi công tuyến metro số 2 trên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, khu vực Bảy Hiền và các tuyến kết nối có nguy cơ ùn tắc cao, nhất là trong khung 6-9h và 16-19h30.

Tại khu vực nhà ga S10 trên đường Trường Chinh, rào chắn từng khiến mặt đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp từ khoảng 5 làn xuống còn 3,5 làn. Trong khi đó, khu vực ga Bảy Hiền, ga Tao Đàn cũng phải điều chỉnh hướng lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công.

Dòng xe ùn ứ trên đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm sáng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo PC08, mặt đường bị thu hẹp khiến năng lực lưu thông giảm, trong khi lượng phương tiện lớn, đặc biệt tại các giao lộ đầu và cuối rào chắn. Tình trạng phương tiện dồn sang các tuyến lân cận có thể tạo thành ùn tắc dây chuyền.

Để chủ động ứng phó, PC08 đã xây dựng 29 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc, tổ chức phân luồng từ xa theo 5 cụm trọng điểm; đồng thời tăng cường lực lượng tại các nút giao, công trường và tuyến kết nối trong giờ cao điểm.

Thông qua hệ thống camera giám sát và lực lượng trực tiếp trên đường, CSGT chủ động phát hiện nguy cơ ùn tắc, điều tiết phương tiện, phối hợp Sở Xây dựng, công an cấp xã, lực lượng Thanh niên xung phong và đơn vị thi công xử lý các tình huống phát sinh.

CSGT TPHCM sẽ bố trí thêm lực lượng túc trực tại các nút giao để điều tiết giao thông vào giờ cao điểm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khi xảy ra ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng sẽ điều tiết từ các giao lộ phía trước, phân tán phương tiện sang những tuyến còn khả năng tiếp nhận. Với các sự cố như tai nạn, phương tiện hư hỏng, việc giải phóng hiện trường và khôi phục lưu thông được ưu tiên.

PC08 cũng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát phương án tổ chức giao thông, yêu cầu thu gọn rào chắn, thi công cuốn chiếu, sớm hoàn trả mặt đường và hạn chế tập kết vật tư trong giờ cao điểm. Chu kỳ đèn tín hiệu được đề xuất điều chỉnh theo lưu lượng thực tế, kết hợp bổ sung biển hướng dẫn phân luồng từ xa.

Một giải pháp đang được áp dụng trên đường Trường Chinh là tổ chức làn đường linh hoạt. Vào giờ cao điểm sáng, hướng vào trung tâm được tăng lên 4,5 làn; giờ cao điểm chiều, hướng về An Sương được tăng lên 4 làn, góp phần cải thiện lưu thông.

PC08 khuyến cáo người dân chủ động cập nhật tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp, hạn chế đi qua khu vực công trường vào giờ cao điểm. Người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn phân luồng, không dừng đỗ tùy tiện hoặc chuyển làn đột ngột.

Theo PC08, việc bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm phải đi đôi với duy trì giao thông an toàn, thông suốt, tránh tình trạng giải quyết ùn tắc tại một vị trí nhưng lại phát sinh điểm nghẽn ở khu vực khác.