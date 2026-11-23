Chiều 23/11, Ban Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học nhằm lấy ý kiến chuyên gia, nhà đầu tư về mô hình khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến hình thành động lực phát triển mới cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc tọa đàm (Ảnh: V.T.).

Buổi tọa đàm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lê Văn Thăng đồng chủ trì. Tham dự tọa đàm còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết tọa đàm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quốc hội vừa thông qua Luật Phát triển đô thị, trong đó giao thẩm quyền cho HĐND TPHCM ban hành bộ tiêu chí phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, sáng cùng ngày, TPHCM cũng công bố quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là những cơ sở quan trọng để thành phố cụ thể hóa định hướng phát triển các khu đô thị gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, để triển khai hiệu quả các quy định của Luật Phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể, TPHCM mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà đầu tư, đặc biệt đối với định hướng phát triển khu vực phía Bắc thành phố.

Toàn cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: V.T.).

Tại tọa đàm, lãnh đạo thành phố đặt ra 4 nhóm vấn đề trọng tâm cần thảo luận: Thứ nhất, xác định mô hình phát triển, lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên và những đột phá cần tập trung thực hiện.

Thứ hai, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, xây dựng hành lang pháp lý đủ rộng mở và linh hoạt để thúc đẩy mô hình này phát triển. Thứ ba, xác định phương thức phân cấp, phân quyền nhằm bảo đảm khả năng triển khai hiệu quả trên thực tế.

Thứ tư, xây dựng lộ trình, phương thức và mô hình huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia, đồng thời vận dụng hiệu quả những cơ chế, chính sách hiện hành.

Thông qua tọa đàm, TPHCM kỳ vọng tiếp thu các ý kiến chuyên sâu, làm cơ sở hoàn thiện mô hình phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố trong giai đoạn mới.