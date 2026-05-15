TPHCM lập ATM vé nghĩa tình cho người có hoàn cảnh khó khăn đi metro

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo liên quan chương trình “ATM vé nghĩa tình” dành cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn khi đi tàu điện Bến Thành - Suối Tiên. Chương trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1).

Lãnh đạo thành phố giao HURC1 tiếp thu đầy đủ ý kiến của Sở Xây dựng để triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy định.

Hành khách sử dụng Metro số 1 TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo đề xuất, chương trình sẽ được triển khai tại ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên. Thời gian thí điểm từ tháng 5, kéo dài trong 2 tháng trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến.

Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động (“ATM vé nghĩa tình”) tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hành khách thuộc diện thụ hưởng sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký, nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời ghi nhận dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả.

HURC1 cho biết, sau khi chủ trương được thông qua, đơn vị sẽ phối hợp triển khai đến đúng đối tượng. Trong tháng 5, công ty cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) ứng dụng công nghệ sinh trắc học cho hành khách là đối tượng ưu tiên (người cao tuổi trên 60 tuổi) và học sinh, sinh viên sử dụng vé tháng.