TPHCM làm rõ việc nhà xe bỏ rơi khách giữa đường vì không đủ tiền đổ xăng

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 7/5, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), đã phản hồi thông tin về vụ việc hàng chục hành khách từ TPHCM về Tây Nguyên bị nhà xe T.P. bỏ rơi xuống đường với lý do nhà xe không đủ tiền đổ xăng, buộc phải đóng thêm tiền để tiếp tục hành trình. Những hành khách trên đã mua vé qua bên thứ ba (các phần mềm thanh toán trực tuyến).

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, qua kiểm tra, rà soát, nhà xe T.P. không hoạt động tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách trên địa bàn TPHCM. Sở Xây dựng thành phố cũng không cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị này.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

"Theo nhận định của Sở Xây dựng, đây là loại hình xe hợp đồng, bản chất của dịch vụ này là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách đến địa điểm theo thỏa thuận. Hành khách hoặc người thuê vận tải phải thanh toán cước phí vận chuyển", đại diện Sở Xây dựng TPHCM phân tích.

Qua thông tin phản ánh, Sở Xây dựng cho biết, hành khách đã đặt vé qua ứng dụng và thanh toán cho Công ty Lux Express T.P.. Sau đó, công ty này thuê lại 2 xe khách để thực hiện hợp đồng vận chuyển.

Qua xác minh, Công ty Lux Express T.P. có địa chỉ hoạt động thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trong 2 xe khách được thuê lại, 1 xe được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp phù hiệu có giá trị đến ngày 18/11; chiếc xe còn lại được Sở Xây dựng TPHCM cấp phù hiệu có giá trị đến ngày 10/12/2029.

Nhà xe T.P. bị phản ánh bỏ khách giữa đường (Ảnh chụp màn hình).

Qua vụ việc, Sở Xây dựng TPHCM sẽ gửi văn bản tới Sở Xây dựng các tỉnh (Đắk Lắk, Đồng Nai) để đề nghị kiểm tra hoạt động vận tải của đơn vị theo phản ảnh. Sở Xây dựng cũng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với đơn vị quản lý chiếc xe khách được sở cấp phù hiệu.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến nghị người dân có nhu cầu đi lại giữa thành phố và các tỉnh, thành khác chủ động liên hệ, mua vé tại các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh đang hoạt động hợp pháp tại các bến xe khách trên địa bàn. Việc mua vé tại các bến xe khách sẽ giúp hành khách được bảo đảm tốt hơn về chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông, thông tin lịch trình, giá vé được niêm yết công khai, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách trong quá trình đi lại.