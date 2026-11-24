Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc lập phương án di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm chủ trì, tổ chức xây dựng phương án, lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm. Việc này nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và giữ gìn môi trường bền vững.

Khu vực cảng Khánh Hội đang do Công ty Cảng Sài Gòn quản lý (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Sở Xây dựng, kiến nghị được đưa ra để sớm triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo UBND TPHCM "khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án, lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông và giữ gìn môi trường bền vững".

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND TPHCM cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng phương án, lộ trình di dời. Thành phố cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình nghiên cứu, xây dựng phương án.

Theo Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) được Bộ Xây dựng phê duyệt hồi tháng 6, khu bến trên sông Sài Gòn sẽ thực hiện di dời, chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị. Khu bến Hiệp Phước có chức năng phục vụ di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn.

Một phần khuôn viên cảng Khánh Hội đang được triển khai thi công dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM đã khởi công xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội từ ngày 1/7. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng có hướng tuyến đi qua khu vực này.

Mới đây, UBND TPHCM đã đề nghị cơ quan hải quan cho Công ty Cảng Sài Gòn mượn tạm trụ sở làm việc để bàn giao mặt bằng dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.