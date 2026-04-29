TPHCM khởi công trung tâm hành chính, biểu tượng mới bên bờ sông Sài Gòn

Sáng 29/4, TPHCM tổ chức lễ khởi công, động thổ các công trình, dự án kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Điểm cầu trung tâm buổi lễ được đặt tại phường An Khánh, nơi khởi công dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TPHCM, tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); điểm cầu phường Xóm Chiếu là nơi khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Hồ Chí Minh, kết hợp trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; điểm cầu tại xã Hóc Môn là nơi khởi công dự án Khu đô thị đại học quốc tế.

Điểm cầu trung tâm của buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư. Sự kiện cũng đón tiếp Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ khởi công dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group).

Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7ha tại khu vực Thủ Thiêm. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố đặt tại phường An Khánh. Dự án sẽ gồm 3 phân khu theo triết lý “của dân - do dân - vì dân”.

Ngoài khu vực trung tâm hành chính, dự án sẽ kiến tạo không gian công cộng với quy mô lớn với quảng trường trung tâm, công viên cảnh quan, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hướng tới mục tiêu hình thành biểu tượng mới bên bờ sông Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công (Ảnh: Nam Anh).

Dự án hướng tới hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị hiện đại, tập trung, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm tình trạng phân tán trụ sở và sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu.

Dự án cũng chú trọng phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng, bảo đảm các chỉ tiêu về cây xanh, mặt nước, cảnh quan, hướng tới hình thành môi trường sinh thái hài hòa, nâng cao chất lượng không gian phục vụ cộng đồng. Khu vực được định hướng tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật chất lượng cao, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của TPHCM, trở thành tâm điểm giao thoa giữa chính trị và văn hóa.

Dự án có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trung tâm hành chính - chính trị sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.

Phương tiện, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khởi công dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Bên cạnh đó, các hạng mục văn hóa - cộng đồng cũng được đầu tư đồng bộ, trong đó có nhà hát quy mô khoảng 2.000 chỗ phục vụ tổ chức sự kiện; công viên cảnh quan hồ trung tâm với các công trình công cộng, biểu tượng như tượng đài, đài phun nước, khán đài… có thể đón 1.000-3.000 lượt khách mỗi ngày, với lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động, bình quân một người phục vụ 25-50 khách.

Quảng trường trung tâm thành phố được thiết kế với sức chứa lớn, đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Khu vực nghi lễ chính được phân chia cụ thể theo từng phân khu để bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, gồm khán đài khoảng 5.600 chỗ, khối xếp chữ khoảng 5.900 người và khối đứng nền khoảng 6.900 người.

