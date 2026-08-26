TPHCM khen thưởng 2 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc của Dân trí

Chiều 26/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý II/2026.

Trong đó, báo Dân trí có 2 sản phẩm được xét chọn, gồm loạt bài Phát triển hệ thống cấp cứu siêu đô thị trong kỷ nguyên mới của nhóm tác giả Lê Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hải Yến và Lưu Thùy Linh, thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục.

Các đại diện Báo Dân trí tại Lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý II (Ảnh: Thuận Văn).

Tác phẩm còn lại là phóng sự ảnh Người phụ nữ ở TPHCM cả đời chăm giấc ngủ cho liệt sĩ của tác giả Nguyễn Đào Phương Quyên.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TPHCM, cho hay Ban tổ chức tiếp nhận 342 tác phẩm thuộc 6 nhóm thể loại.

Trong đó, nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục có 111 tác phẩm; nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn có 52 tác phẩm; nhóm chính luận, ký sự có 66 tác phẩm. Nhóm phóng sự ảnh tiếp nhận 44 tác phẩm; tin - ảnh có 35 tác phẩm và báo chí đa phương tiện có 34 tác phẩm.

“Qua quá trình rà soát, đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 70 tác phẩm để hỗ trợ, gồm 15 tác phẩm thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn; 15 tác phẩm thuộc nhóm diễn đàn và 40 tác phẩm thuộc 4 nhóm thể loại còn lại”, ông nói.

Tác giả Nguyễn Đào Phương Quyên (thứ hai từ phải sang) của Báo Dân trí nhận Thư khen chiều 26/8 (Ảnh: Thuận Văn).

Theo ông Thông, các tác phẩm gửi tham gia ngày càng đa dạng về loại hình, đề tài và phương thức thể hiện. Hội đồng xét chọn đã đánh giá từng tác phẩm trên cơ sở chất lượng nội dung, tính thời sự, chiều sâu, sự sáng tạo, hiệu quả thông tin và sức lan tỏa.

Phát biểu định hướng, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đề nghị báo chí tập trung phản ánh sâu sắc quá trình triển khai các chính sách của thành phố, từ việc theo sát tiến độ, phản ánh những vướng mắc tại các công trình trọng điểm đến đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phát triển đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa và đối ngoại.

Đặc biệt, với các chính sách an sinh xã hội như y tế, học phí, xe buýt, hỗ trợ nhóm yếu thế, báo chí cần khai thác từ góc nhìn của người thụ hưởng thực tế qua những câu chuyện sinh động, giúp đưa chính sách đến gần dân hơn và tạo cơ sở để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách.

Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục gửi tác phẩm tham dự xét chọn quý III trong thời gian từ ngày 20/9 đến 30/9.