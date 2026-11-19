Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 19/11, ông Vũ Văn Vịnh, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, đã thông tin tổng thể các dự án đường sắt đô thị đang được triển khai và dự kiến đầu tư đến năm 2030, cùng nhu cầu vốn của từng dự án.

Theo ông Vịnh, thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới cùng kết luận của Ban Chỉ đạo phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thành phố, địa phương xác định mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 255km metro.

Trong đó, tuyến Metro số 1 dài khoảng 20km đã hoàn thành, đưa vào vận hành cuối năm 2024. Thành phố hiện tập trung đầu tư 8 tuyến còn lại với tổng chiều dài khoảng 235km, tổng vốn ước tính khoảng 674.000 tỷ đồng.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TPHCM đã đi vào hoạt động (Ảnh: Nam Anh).

Về tiến độ, đầu năm 2026, TPHCM đã khởi công 3 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 70km, gồm metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ.

Đối với 5 tuyến còn lại, thành phố đang tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo ông Vũ Văn Vịnh, quy hoạch tổng thể TPHCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, đã được phê duyệt, xác định phát triển hạ tầng giao thông công cộng là một định hướng trọng tâm. Trong đó, hệ thống metro được xác định là xương sống của mạng lưới giao thông công cộng.

Mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM được định hướng phát triển theo mô hình hướng tâm, xuyên tâm và vành đai, nhằm kết nối khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, đầu mối giao thông và vùng phát triển mới.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành, kết nối lõi trung tâm thành phố với khu vực Suối Tiên. Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng là tuyến hướng tâm, trong khi các tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành đóng vai trò kết nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Long Thành.

Một số tuyến được định hướng kéo dài nhằm mở rộng khả năng kết nối giữa trung tâm TPHCM với các khu vực đô thị lân cận. Trong đó, tuyến số 2 dự kiến kéo dài từ Suối Tiên đến đô thị mới Bình Dương, kết nối khu vực TPHCM trước đây với Bình Dương.

Tuyến từ Thủ Dầu Một đến trung tâm thành phố, kết nối metro số 2 tại Công viên Tao Đàn, được định hướng liên kết các vùng đô thị. Ngoài ra, tuyến số 2 kéo dài đến khu đô thị phía Bắc Củ Chi sẽ kết nối hai khu vực phát triển lớn là Thủ Thiêm ở phía Đông và đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Đối với tuyến metro số 6, giai đoạn 1 dài khoảng 24km được định hướng phát triển theo trục vành đai, kết nối tuyến số 2 với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.