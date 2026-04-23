TPHCM hoàn thiện 4 tuyến đường chính và loạt dự án ở Thủ Thiêm trong năm

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 23/4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM), đã thông tin về các dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Thủ Thiêm.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, vừa qua, TPHCM đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong khu đô thị Thủ Thiêm. Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, đây là bước quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, tại họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương thi công đối với các dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4); hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

"Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị", đại diện Sở Xây dựng nói.

Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ thông tin thêm, ngày 18/4 vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố. Giai đoạn tiếp theo, TPHCM tiếp tục tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm.

"Dự kiến đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ hiện đại của TPHCM", đại diện Sở Xây dựng nhận định.

Phối cảnh Khu trung tâm hành chính mới của TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 18/4, TPHCM đã tạm dừng thực hiện dự án đầu tư công để chuyển phương thức đầu tư đối với Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, Cung Thiếu nhi TPHCM tại Thủ Thiêm. Các đại biểu HĐND TPHCM cũng thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án hướng tới hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị hiện đại, tập trung, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm tình trạng phân tán trụ sở và sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu.