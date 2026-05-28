TPHCM hạn chế xe cộ qua cầu Phú Mỹ hơn 1 tháng

Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa có thông báo điều chỉnh giao thông khu vực cầu Phú Mỹ để phục vụ sửa chữa mặt cầu.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/5 đến 11/7, Sở Xây dựng TPHCM tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ (làn ô tô) theo hướng từ phường Cát Lái đi phường Tân Thuận.

Để hạn chế ùn tắc và giúp người dân chủ động lộ trình, nhà chức trách đưa ra nhiều phương án lưu thông thay thế qua khu vực này.

CSGT TPHCM điều tiết, phân luồng tại khu vực cầu Phú Mỹ (Hồng Nguyên).

Đối với xe đầu kéo container và ô tô tải nặng từ khu vực cảng Cát Lái đi phường Tân Thuận, phương tiện có thể lưu thông theo hướng: Nguyễn Thị Định - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh để tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, các phương tiện cũng có thể chọn lộ trình: Võ Chí Công - Khu Công nghệ cao - D2 - D1 - quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh.

Ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ từ Cát Lái về khu vực Tân Thuận có thể di chuyển theo hướng Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - hầm vượt sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt, sau đó lựa chọn đi qua cầu Calmette hoặc cầu Ông Lãnh để về khu Nam thành phố.

Cơ quan chức năng sẽ sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ từ 30/5 (Đồ họa: Hoàng Hướng).

Trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông hoặc sự cố tại khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng đường Nguyễn Văn Linh, xe cộ có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Tất Thành để tiếp tục hành trình.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi đi qua cầu Phú Mỹ trong thời gian thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, CSGT sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng để hỗ trợ người dân lưu thông thuận lợi khi sửa chữa cầu.