TPHCM giao doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối đường 15B và nâng cấp đường Rừng Sác theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo chỉ đạo, việc giao nhiệm vụ lập báo cáo không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tuyến đường Rừng Sác hiện có quy mô 6 làn xe (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ có trách nhiệm tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo, không sử dụng ngân sách thành phố; đảm bảo nội dung hồ sơ tuân thủ quy định pháp luật.

Thời hạn hoàn thành báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng. Trường hợp không được chấp thuận hoặc quá thời hạn mà chưa hoàn thành, văn bản sẽ hết hiệu lực và doanh nghiệp tự chịu toàn bộ chi phí, rủi ro phát sinh.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ sau khi hoàn thành; tham mưu thủ tục thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập báo cáo.

Các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Tuyến đường Rừng Sác được đề xuất mở rộng với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, bề rộng 60m.

Theo đơn vị đề xuất lập dự án, áp lực giao thông qua đường Rừng Sác được dự báo tăng cao trong bối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu đô thị, tuyến metro dần hình thành. Phương án nâng cấp, mở rộng đường phù hợp với định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030.