TPHCM gấp rút hoàn thiện hồ sơ dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ dự án xây dựng đường vượt biển Cần Giờ kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, dự án trên có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, tính chất đặc biệt quan trọng. Các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình HĐND TPHCM xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6.

Vị trí dự kiến của tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, trong khi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch, quỹ đất thanh toán, phương án tài chính, ý kiến thẩm định chuyên ngành và hồ sơ pháp lý cần hoàn thiện. Do đó, các đơn vị thực hiện theo tinh thần “vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ”, chủ động gửi trước các nội dung đã hoàn thiện đến các thành viên hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, góp ý, rút ngắn thời gian xử lý.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết các bước tiếp theo sau khi HĐND TPHCM thông qua chủ trương dự án. Trong đó, các cơ quan cần xác định rõ các mốc tiến độ theo từng giai đoạn để bảo đảm triển khai đồng bộ, liên tục, không để chậm tiến độ từng nhiệm vụ, bảo đảm đáp ứng tiến độ khởi công các dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

Công trình được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Vừa qua, Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa có ý kiến tiếp thu giải trình góp ý, điều chỉnh tờ trình về báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (TPHCM). Tuyến vượt biển vẫn giữ chiều dài hơn 14km nhưng được đề xuất thay đổi quy mô một số hạng mục.

Theo phương án được đề xuất, chiều dài hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên 3,85km. Trong đó, đoạn hầm dìm dài 3km, hầm kín dài 430m và hầm hở dài 420m. Theo phương án trước đó, phần hầm dìm dài 2,1km, hầm kín dài 390m và hầm hở dài 610m.

Dự án có diện tích sử dụng đất là hơn 169ha. Tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 92.600 tỷ đồng lên hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 14.000 tỷ đồng và vốn vay là hơn 79.000 tỷ đồng.