UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được thực hiện tại phường An Khánh, với nhu cầu sử dụng đất gần 47ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn bộ dự án là gần 30.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, có tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính thành phố, có tổng mức hơn 18.200 tỷ đồng.

Công trường dự án Trung tâm hành chính mới của TPHCM tại Thủ Thiêm (Ảnh: Bảo Quyên).

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, có tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố, đã được phê duyệt trước đó với kinh phí hơn 733 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu vực công viên cảnh quan có tổng diện tích hơn 33ha. Hạng mục này gồm hầm để xe diện tích xây dựng 50.000m2, cảnh quan công viên khoảng 22ha và các công trình phụ trợ.

Dự án cũng thực hiện cải tạo, mở rộng 1,13km đường Tố Hữu thuộc ranh giới quy hoạch; xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 640m và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 540m.

Đối với Trung tâm hành chính, công trình được thiết kế gồm 2 tầng hầm, 30 tầng nổi và tum kỹ thuật. Chiều cao đến đỉnh mái là gần 170m; diện tích khu đất là hơn 78.300m2, tổng diện tích sàn xây dựng 389.100m2.

Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn dự kiến có sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Ngoài ra, quảng trường trung tâm có diện tích sử dụng đất 119.000m2, sức chứa khoảng 268.000 người đối với sự kiện lễ hội chính trị và 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Theo UBND TPHCM, tổ hợp công trình hướng đến hình thành trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, giảm tình trạng phân tán trụ sở. Dự án cũng tạo thêm không gian xanh, không gian công cộng, phục vụ các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Chủ đầu tư).

Dự án được triển khai theo hợp đồng BT, với phương thức thanh toán kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách thành phố, ưu tiên thanh toán bằng quỹ đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là cơ quan ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng BT.

Theo tiến độ được phê duyệt, năm 2026 là giai đoạn chuẩn bị dự án, lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt. Một số hạng mục có thể triển khai đồng thời với quá trình đàm phán, hoàn thiện, ký hợp đồng BT nhưng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Giai đoạn thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2027, gồm lập, thẩm định thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; thi công, giám sát, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Từ năm 2027 đến năm 2028 là giai đoạn kết thúc dự án, thực hiện quyết toán, bảo hành công trình và bàn giao hồ sơ liên quan.