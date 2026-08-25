TPHCM dự kiến hạn chế thời gian, phạm vi lưu thông của nhiều loại xe

UBND TPHCM đang lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo quyết định quy định thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn thành phố. Việc lấy ý kiến góp ý được TPHCM thực hiện đến hết ngày 3/9.

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh gồm ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô kéo móc; ô tô khách; xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Dự thảo của TPHCM có các điều quy định riêng đối với từng nhóm phương tiện.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa tại TPHCM tại khu vực vào cảng Cát Lái (Ảnh: Nam Anh).

Dự thảo xác định khu vực hạn chế phương tiện lưu thông là khu vực bên trong tuyến đường vành đai, gồm các tuyến: đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tam Bình, phường Hiệp Bình, phường An Phú Đông, phường Thới An, phường Tân Thới Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây), đường Lê Đức Anh (phường Đông Hưng Thuận, xã Bà Điểm, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường Tân Tạo, phường An Lạc), đường Lê Khả Phiêu (phường An Lạc, phường Tân Tạo, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh), đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, phường Bình Đông, xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ), đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn) (phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ, phường Phú Thuận, phường Tân Thuận), cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công (phường Cát Lái), đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, đường Võ Nguyên Giáp, đường Xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười.

Từ ngày 1/1/2028, phạm vi tuyến vành đai hạn chế phương tiện sẽ được điều chỉnh, bổ sung cầu Phú Hữu, đường D2, đường D1 và một số đoạn tuyến khác.

Ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo và ô tô kéo móc, các phương tiện được phép lưu thông không giới hạn thời gian trên tuyến đường vành đai nêu trên.

Trong khu vực hạn chế, ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 1.000kg không được lưu thông từ 6h đến 9h và từ 15h đến 20h hàng ngày. Phương tiện có khối lượng chuyên chở trên 1.000kg, thời gian hạn chế lưu thông là từ 6h đến 22h.

Dự thảo đồng thời quy định một số nhóm phương tiện được tổ chức lưu thông tạm thời trong khu vực hạn chế trong khoảng thời gian từ 9h đến 15h và từ 20h đến 22h là xe phục vụ thi công công trình, vận chuyển xăng dầu phục vụ hàng không, bảo trì công trình điện, đường bộ, đường sắt, hàng không, hạ tầng kỹ thuật, công viên - cây xanh và một số hoạt động cấp bách, sự kiện trọng điểm.

Một số trường hợp khác được xem xét tổ chức lưu thông trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h là xe sửa chữa sự cố công trình điện, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật; xe vận chuyển máu, chế phẩm máu, ôxy, vaccine; xe phục vụ lễ hội, sự kiện; xe vận chuyển nước sạch; xe vận chuyển tiền, vàng bạc, đá quý và một số phương tiện vận chuyển bưu phẩm, thực phẩm tươi sống, suất ăn công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nguy hại.

Xe tải chuyên dùng chở rác phục vụ vệ sinh môi trường đô thị được lưu thông trong khu vực hạn chế từ 10h đến 15h và từ 20h đến 6h sáng hôm sau.

Đối với ô tô khách giường nằm và ô tô khách trên 29 chỗ, dự thảo cho phép lưu thông không giới hạn thời gian trên tuyến đường vành đai, đường Kinh Dương Vương đoạn từ đường Lê Đức Anh đến Bến xe Miền Tây và quốc lộ 13 đoạn từ đường Đỗ Mười đến Bến xe Miền Đông. Các loại xe này không lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6h đến 22h, trừ một số tuyến đường và các trường hợp được quy định.

Cũng theo dự thảo, từ ngày 1/1/2028, ô tô khách giường nằm không được lưu thông vào khu vực hạn chế phương tiện. Từ ngày 1/1/2027, xe cơ giới, xe thô sơ từ 3 bánh trở lên cũng không được phép hoạt động trên toàn địa bàn, trừ một số trường hợp được quy định.